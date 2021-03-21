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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:29 م
السيسي
السيسي
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية في يوم الاحتفال السنوي بها، باعتبارها الحارس الأمين على الهوية المصرية.

ودعا الرئيس السيسي، في كلمته خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 الذي أقيم اليوم الأحد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، الحضور للوقوف تقديرًا للمرأة المصرية بمناسبة هذا الاحتفال "الذي أصبح تقليدًا عزيزًا علينا جميعًا".

وقال السيسي، إن الاحتفال بيوم المرأة المصرية أصبح بمثابة درع سنوي تمنحه الدولة للمرأة المصرية تقديرًا لما تقوم به من جهود يومية للمشاركة في بناء الوطن، مؤكدًا أن المرأة كانت ولا تزال الدرع الحامية للوطن.

وشدد الرئيس على أن احترام المرأة قديم قدم الحضارة المصرية ووصل إلى درجة التقديس، حيث كانت كافة رموز الحكمة والعدالة والقوة في صورة امرأة، وبذلك تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم.

وأوضح أنه منذ توليه المسئولية جعل من دعم المرأة محورًا أساسيًا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في كافة القطاعات والمحافل الدولية.

وخاطب الرئيس السيسي، المرأة المصرية قائلا: "أنت البطلة في نجاح سياسات الدولة، ودائما ما كنتِ أكبر نجاح في كل معادلة صعبة مر بها الوطن".

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