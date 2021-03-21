«تأهيل الشباب لسوق العمل».. ندوة بغرب الإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، ندوة بالتعاون مع ادارة غرب التعليمية حول "تأهيل الشباب لسوق العمل" بمدرسة الورديان الصناعية بنات، فى إطار دور الهيئة العامة للاستعلامات فى رفع مهارات الشباب وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم.جاء ذلك بحضور مجدى الغريب مدير المركز، وحسن حلمى مدير المدرسة، والدكتورة منى عكاشة استشارى التدريب بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.وأكد مجدى الغريب مدير المركز، على أهمية بناء القدرات للطالبات واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها من خلال الدراسة والتدريب.وتحدثت الدكتورة منى عكاشة استشارى التدريب بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عن بناء الثقة بالنفس وكيفية تأهيل الشباب لسوق العمل، واكتشاف الطاقات المبدعة لدى كلا منا، مؤكدة على أن كل عمل ناجح وراءه قائد ناجح، ومن الضرورة كسب ثقة الآخرين، وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرين والتعرف على الايجابيات والسلبيات فى المشروعات القائمة للاستفادة من خبرات الآخرين.وأضافت أن الشخصية الناجحة هى التى تدير الوقت بشكل كفء وأن من قواعد نجاح المشروعات عدم التوقف عن الطموح والثقة بالنفس واكتشاف مواهبى وتأهيل نفسى لسوق العمل وتكوين فريق عمل ناجح قادر على ادارة المشروع بكفاءة واقتدار.