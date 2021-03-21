رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تأهيل الشباب لسوق العمل».. ندوة بغرب الإسكندرية

الأحد 21/مارس/2021 - 01:21 م
ندوة تأهيل الشباب
ندوة تأهيل الشباب لسوق العمل
هبه عويضه
طباعة
نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، ندوة بالتعاون مع ادارة غرب التعليمية حول "تأهيل الشباب لسوق العمل" بمدرسة الورديان الصناعية بنات، فى إطار دور الهيئة العامة للاستعلامات فى رفع مهارات الشباب وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم.

جاء ذلك بحضور مجدى الغريب مدير المركز، وحسن حلمى مدير المدرسة، والدكتورة منى عكاشة استشارى التدريب بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وأكد مجدى الغريب مدير المركز، على أهمية بناء القدرات للطالبات واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها من خلال الدراسة والتدريب.

وتحدثت الدكتورة منى عكاشة استشارى التدريب بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عن بناء الثقة بالنفس وكيفية تأهيل الشباب لسوق العمل، واكتشاف الطاقات المبدعة لدى كلا منا، مؤكدة على أن كل عمل ناجح وراءه قائد ناجح، ومن الضرورة كسب ثقة الآخرين، وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرين والتعرف على الايجابيات والسلبيات فى المشروعات القائمة للاستفادة من خبرات الآخرين.

وأضافت أن الشخصية الناجحة هى التى تدير الوقت بشكل كفء وأن من قواعد نجاح المشروعات عدم التوقف عن الطموح والثقة بالنفس واكتشاف مواهبى وتأهيل نفسى لسوق العمل وتكوين فريق عمل ناجح قادر على ادارة المشروع بكفاءة واقتدار.

موضوعات متعلقة

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

خبراء يحذرون بريطانيا: يتعين الاستعداد للوباء القادم من الآن

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

مؤسسة فاروق حسنى تطلق اسم الراحل شاكر عبدالحميد على جائزة النقد الفنى التشكيلى لعام 2021

التشكيلية ابتهال الشيخ تجسد صورة الأمومة في لوحة فنية بمناسبة عيد الأم

التقاء الفن والإبداع.. قوة مصر الناعمة في صورة