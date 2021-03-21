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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يوجه وزارة المالية بالقضاء على ظاهرة الغارمات

الأحد 21/مارس/2021 - 01:28 م
السيسي
السيسي
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة المالية بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة الغارمات وإطلاق ما يلزم من مبادرات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 والذي أقيم اليوم الأحد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

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