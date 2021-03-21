السيسى يوجه وزارة المالية بالقضاء على ظاهرة الغارمات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة المالية بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة الغارمات وإطلاق ما يلزم من مبادرات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 والذي أقيم اليوم الأحد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.