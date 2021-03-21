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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: 143 مليار جنيه دعم نقدي لأكثر من 14 مليون مواطن

الأحد 21/مارس/2021 - 01:20 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بلغ أكثر من 14 مليون فرد، حيث ارتفع إلى 143 مليار جنيه بتكلفة 19 مليار جنيه خلال العام الجاري 2021، بعدما كان 17.7 مليار جنيه في عام 2018، تمثل نسبة النساء صاحبات البطاقات حوالي 78% من إجمالي المستفيدين، بما يشمل 18% من النساء المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.

وأضافت القباج، خلال الاحتفال بتكريم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، أن عدد الأطفال يبلغ 5.2 مليون طفل تحت سن 18 عاما، وبدأت الوزارة مرحلة جديدة في برنامج "تكافل" تتجه نحو تأهيل الأسر الشابة وأخلاقها بسوق العمل.

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