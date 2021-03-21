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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

الأحد 21/مارس/2021 - 01:53 م
جائزة أفضل تعاون
جائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي
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فازت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الداخلية، للمرة الخامسة على التوالي، بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، نتيجة الجهود المبذولة من قبل الوزارة وحرصها على تعزيز التعاون العربي والدولي المشترك في مجالات مكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، أن فوز وزارة الداخلية الإماراتية بهذه الجائزة في مجالات التعاون، جاء ليؤكد دورها المحوري في تعزيز التعاون المثمر مع الوزارات والمؤسسات العربية في مجالات مكافحة الجريمة المختلفة على المستويين الدولي والإقليمي والعربي، وتقديرًا لما تقوم به دولة الإمارات من جهود وضعتها في صدارة الدول العالمية على مؤشرات التنافسية الدولية.

وأضافت أن إعلان فوز وزارة الداخلية الإماراتية بالجائزة جاء في أعمال المؤتمر العربي الرابع والثلاثين الافتراضي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة تونس برئاسة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبمشاركة رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في وزارات الداخلية العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع له، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

من جانبه، أكد العميد سعيد عبد الله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة أن الفوز بهذه الجائزة للمرة الخامسة، يأتي تتويجًا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية في تعزيز العمل العربي التكاملي في مجالات مكافحة الجريمة بكافة أشكالها خاصة في مجال محاربة تجار السموم والمخدرات.

وكان وفد من الإمارات، شارك في أعمال المؤتمر العربي الثالث والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الذي جرى عن بعد، وترأس الوفد العميد سعيد عبد الله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية.

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