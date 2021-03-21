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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأمريكي يصل أفغانستان للمرة الأولى

الأحد 21/مارس/2021 - 01:35 م
لويد أوستن
لويد أوستن
أمينة ذكى
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وصل وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الأحد، أفغانستان للمرة الأولى، وذلك في زيارة غير معلنة، وتأتي الزيارة وسط غموض حول بقاء أو خروج القوات الأميركية بحلول مايو، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد.

يأتي هذا فيما صرح وزير الدفاع الأمريكي «لويد أوستن» بأن الرئيس جو بايدن لم يتخذ بعد القرار الأخير حول موعد انسحاب القوات من أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الهندية (نيودلهي): "أنا على علم بالأنباء المتواترة التي تفيد بأن الرئيس بايدن قرر ترك القوات الأمريكية هناك في أفغانستان حتى نوفمبر المقبل".

وأضاف أوستن، حسبما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الالكتروني اليوم الأحد: "على علمي، وأنا لي علاقة جدية بهذه المحادثات، الرئيس لم يتخذ القرار ولم يدل بتصريحات حول موعد سحب القوات.. لم يتم اتخاذ أي قرار بعد".

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن بايدن يدرس احتمالات مختلفة لمواعيد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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