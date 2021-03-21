برلماني: الدولة حريصة على دعم الصناعة الوطنية وخلق بؤرة صناعية

أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها، على النحو المأمول أو تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها، تعكس حرص القيادة السياسية على خلق بؤرة صناعية تحقق التكامل الصناعي، وتدعم المنتج المصري تحت عبارة «صنع في مصر».وأضاف الشرقاوي، أن المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية هي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، لافتًا إلى أن الصين لديها قرابة الـ 49 منطقة صناعية حرة، تسهم في 70% من صادرات الصين وهذه المناطق تكون لها خصوصية من حيث القوانين التي تنظمها والإعفاء من قيود كثيرة.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تعكف على تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، بجانب سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، مما سيزيد من إيرادات الدولة،خاصةً عقب توفير البنية التحتية بمختلف المحافظات من طرق وطاقة وخدمات، وهي مقومات النجاح لتعميق النشاط الصناعي في مصر.