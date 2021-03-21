جمارك مطار القاهرة تُحبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى المحاولة الأولى اشتبه محمود محمد إمام مأمور اللجنة المعين، فى محاولة راكب مصري، قادم من برجاموا على رحلة طائرة الخطوط العربية، في إخفاء أشياء ممنوعة فى الخروج وسط الزحام.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، والذى أكد الاشتباه ووجود عدد من شرائط الدواء داخل الحقائب.وتم تكليف لجنة من محمود محمد فتحى مأمور الجمرك، تحت إشراف مدحت عبدالصبور نائب مدير الادارة المشرف على صالة الوصول، لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيا، حيث تبين وجود 41 شريطا بها 372 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة، أخفاها الراكب داخل حقائبه وبين طيات ملابسه التي يرتديها.وفى المحاولة الثانية، وعلى نفس الرحلة، وبناء على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى محاولة راكب إيطالى من أصل مصرى إخفاء أشياء ممنوعة.وتم تكليف لجنة من عبدالقوى عزوز مأمور الجمرك، تحت إشراف علاء محمد شحاتة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 200 قرص مدرج في جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس.فقرر محمد لطفى عامر مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 8 و9 لسنة 2021 ضد الراكبين، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.