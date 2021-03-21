مستشار «السياحة العالمية»: تفاءل بشأن نهاية كورونا وعودة القطاع بقوة

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن هناك علامات عديدة تدعوا للتفائل بشأن القطاع، مؤكدا أنه لا داعي للتشاؤم بشأن وباء كورونا، والذي سينتهي اعتبارا من نهاية العام الحالي حتى منتصف العام القادم، على حد قوله، وحسب المعطيات الدولية، حيث أن معدلات التطعيم باللقاحات تتجاوز الأرقام المتوقعة عالميا، ووصول المواطنيين في العديد من المجتمعات إلى المناعة الجماعيه نتيجة التلقيح أو التعرض للمرض والتعافي منه، بالإضافة لتعدد اللقاحات.وأضاف البطوطي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الربع الأخير من العام سيشهد وصول العديد من المجتمعات لحالة المناعة الجماعية أو مناعة القطيع، وفي الوقت الحالي العديد من الوجهات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي واليوم تايلاند تبحث عن حلول سلسلة وعملية لتسهيل عملية السفر، ما يدعوا للتفائل بشأن تعافي السياحة وعودتها إلى مستوياتها السابقة، خاصة وأن السفر والسياحة ضروريان لحياة العديد من المواطنيين، الذين يعتبرونها مثل الغذاء والماء والهواء وجزء من ثقافاتهم، ووسيلة للثقافة والتمتع والتعارف والتقارب بين الشعوب ودعم السلام وغاية إلى عالم أفضل.وأكد، أن الطلب على السفر موجود ولكنه كامن ومكبوت، واستئناف السياحة وتعافيها غرض وهدف للأركان الثلاثة المكونة لصناعة السفر:1- الوجهات السياحية المستفيدة من تدفق الحركة السياحية إليها.2- الأسواق السياحية لأن ذلك بيزنس مهم بالنسبة لمنظمي الرحلات والمكاتب السياحية بها.3- المسافرون والمستهلكين السياحيين الذين أثرت فيهم فترة الإغلاق.