«الرعاية الصحية» تفتح باب التقدم لـ50 وظيفة قيادية في الإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف من الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع الهيئة أو المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية، في إطار إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة 16 فبراير الماضي، وكذلك تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بأن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بعض من الأصول العلاجية فى نطاق محافظة الإسماعيلية، مثل وحدات الرعاية الأساسية ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، وذلك نقلًا من الجهات المختلفة التابعة لها بوزارة الصحة والسكان، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات فى كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.وأوضحت الهيئة أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ50 وظيفة من الوظائف بفرع الهيئة أو المنشآت الصحية التابعة لها بالإسماعيلية، تشمل وظائف (مدير الفرع، نائب مدير الفرع)، ومديري إدارات (الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، مكافحة العدوى، رضا المتعاملين، التسويق، المكتب الفني، الإدارة الاستراتيجية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، الجودة، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، الإمداد، السلامة والصحة المهنية، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الشئون الهندسية والمشروعات، الموارد البشرية، الأمن).وأضافت: تشمل الوظائف أيضًا مسئولي (الإعلام والتوعية الصحية، الشئون الفندقية، مكافحة العدوى، رضا المتعاملين، التسويق، جودة)، وأعضاء بإدارات (المراجعة الداخلية والحوكمة، المكتب الفني، الإدارة الاستراتيجية، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، الإمداد، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الموارد البشرية، الإعلام والتوعية الصحية، الشئون الفندقية)، وأخصائيي (نظم معلومات، سلامة وصحة مهنية)، ومهندس بإدارة الشئون الهندسية.وتابعت: "كما تضم الوظائف مديري (مستشفى، مركز طب أسرة، وحدة طب أسرة)، واستشاريي (طب بشري جميع التخصصات، طب أسرة)، وأخصائيين (طب بشري جميع التخصصات، طب أسرة)، بالإضافة إلى طبيب بشري مقيم، طبيب أسرة مقيم وممارس عام".وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم شغل مجموعة الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية سالفة الذكر بفرع الهيئة أو المنشآت الصحية التابعة لها في الإسماعيلية، إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة عدة شروط وفقًا لطبيعة الوظيفة التي يرغب شغلها ووفقًا للمعايير الموضوعة للوظيفة بما يضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر القيادية أو المهنية للعمل في المنظومة.وأشار إعلان الوظائف، الذي تم نشره على مدار يومين متتاليين بإحدى الجرائد الرسمية، وكذلك نشره بمديرية الشئون الصحية والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، إلى جانب نشره على صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها بالإسماعيلية- إلى أنه يتم التسجيل بالوظيفة المراد الالتحاق بها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.gah.gov.eg.وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه سيتم تسكين الوظائف سالفة الذكر بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها في الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع استكمال الخطوات التي تقوم بها الهيئة في الاستعانة بالكفاءات والخبرات وأفضل الكوادر البشرية، التي تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى للمواطنين في مختلف محافظات مصر، وذلك في ضوء تنفيذ الخطط التنموية للدولة المصرية بجميع محافظات مصر وتغطية احتياجات أبنائها الصحية، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.