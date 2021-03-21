محافظ سوهاج يتفقد مركز تجميع الألبان الجديد ومشروع «برايم»

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتفقد مركز تجميع الألبان بمديرية الزراعة بسوهاج، ضمن 10 مراكز على مستوى الجمهورية أنشأتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ظل توجه الدولة لزيادة أعداد مراكز تجميع الألبان ضمن المشروع القومي لتجميع الألبان، بحضور خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.وأشاد محافظ سوهاج بهذا المشروع والذي سيساهم في خدمة صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتنظيم مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي الذي يضمن جودة المنتج سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع.ومن جانبه أوضح خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعية بسوهاج أن مركز تجميع الألبان بالمديرية تم إنشاؤه على مساحة 400 متر مربع، بمقر المديرية بشارع التحرير بحي شرق سوهاج، وسيتم قريبا تزويده بالآلات والأجهزة اللازمة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى تمهيدا لبدء العمل بالمركز، مشيرا إلى أن خطة وزارة الزراعة لإنشاء مراكز تجميع الألبان تهدف أيضا إلى خلق المزيد من فرص العمل وتغطية الاحتياجات من الألبان الطازجة.وخلال جولته بمديرية الزراعة قام محافظ سوهاج بتفقد مقر مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم" والذي يقوم بعرض منتجات المزارعين من الخضر والفاكهة والألبان، والمعلبات بأسعار تنافسية، موجها رئيس حي شرق بالتعاون مع مديرية الزراعة لرفع كفاءة مقر المشروع وتوسعته لعرض المزيد من المنتجات استعدادا لشهر رمضان المبارك.