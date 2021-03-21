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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مؤسسة فاروق حسنى تطلق اسم الراحل شاكر عبدالحميد على جائزة النقد الفنى التشكيلى لعام 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 01:53 م
الراحل شاكر عبد
الراحل شاكر عبد الحميد
جمال عاشور
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قرر مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون إطلاق اسم الدكتور الراحل شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون المصرية على جائزة "النقد الفني التشكيلي" التي تقدمها المؤسسة ضمن جوائز دورتها الثانية لعام ٢٠٢١، وذلك تقديرًا لدوره في الارتقاء بالثقافة المصرية عامة والفن التشكيلي خاصة.

وكان الراحل من أهم الباحثين والمتابعين للحركة التشكيلية المصرية وتجلياتها، كما كان من أكثر الأكاديميين اشتباكًا مع الواقع التشكيلي، وكذلك اعتزازه بالدور الذي أسهم به الراحل مع مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون لاكتشاف المواهب المصرية النقدية من خلال مشاركته رئيسًا للجنة تحكيم جائزة النقد الفني التشكيلي التي أطلقتها المؤسسة.

وشارك الدكتور الراحل شاكر عبدالحميد في تحكيم جائزة النقد وكان رئيسًا للجنة التي ضمت كلًا من الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، الدكتور ياسر منجى الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، الدكتور هانى أبوالحسن أستاذ دكتور بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الناقدة فاطمة على.

يذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أطلقت في العام الماضي دورتها الأولى وقد اقتصرت على فن التصوير فحسب، ثم قررت المؤسسة زيادة أفرع جوائزها إلى خمسة أفرع هي: النحت والتصوير والتصوير الضوئي والعمارة والنقد الفني التشكيلي لدعم شباب المبدعين والحركة الفنية في مصر.

ومن المقرر أن تعلن المؤسسة عن أسماء الفائزين في الفروع الخمسة في حفل كبير بمقر مركز الجزيرة للفنون بالزمالك يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس المقبل في تمام السادسة مساءً.

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مؤسسة فاروق حسنى تطلق اسم الراحل شاكر عبدالحميد على جائزة النقد الفنى التشكيلى لعام 2021

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