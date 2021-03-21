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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية تحرر 14 محضرًا لشركات لتبديدها بضائع مرفوضة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:15 م
جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية
راندا التوني
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حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام تجاري بالإسكندرية تحت اشراف محمود عبد الواحد 14 محضر تبديد وتهرب جمركى لعدة شركات قامت بتبديد كمية من البضائع المرفوضة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

واستوردت تلك الشركات مشمول 14 شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي لأصناف (أحذية – أقمشة – مواسير – إضافات أعلاف – لحوم – طماطم – صاج – أجزاء محركات – أكياس – سجاد )، وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركات بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 7 ملايين و410 آلاف و573 جنيهًا، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 22 مليونًا و231 ألفًا و719 جنيهًا.

وقرر محمود عبد الواحد المشرف على الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالإسكندرية، تحرير 14 محضر ضبط جمركي للشركات المخالفة، وإبلاغ الجهات المختصة.


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