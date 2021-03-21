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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع 8 محلات تجارية ومصادرة 11 شيشة بحى غرب سوهاج

الأحد 21/مارس/2021 - 01:14 م
تشميع محلات
تشميع محلات
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وذلك بإغلاق المحلات في مواعيدها المحددة ماعدا المحلات المستثناة من القرارات.

وأكد "الشطوري" أن الحملة استهدفت المرور علي المحلات التجارية والمقاهي بمناطق وشوارع حي غرب وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 8 محلات تجارية مخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات في المواعيد المحدده وضبط ومصادرة 11 شيشة أثناء المرور.

وأشار "الشطوري" إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع قسم شرطة أول سوهاج برئاسة العميد محمد كامل مأمور القسم، المقدم إسلام عجاج رئيس المباحث وبإشتراك محمد محمود نائب رئيس الحي.

وأضاف أن ذلك جاء لتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحة المواطنين، مشددًا علي إستمرار الحملات وتطبيق قرارات مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن قرارات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتكييف الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمجازر وحماية المستهلك والتأكد من ارتداء الكمامة للسائقين والمواطنين.
تشميع 8 محلات تجارية ومصادرة 11 شيشة بحى غرب سوهاج
تشميع 8 محلات تجارية ومصادرة 11 شيشة بحى غرب سوهاج
تشميع 8 محلات تجارية ومصادرة 11 شيشة بحى غرب سوهاج
تشميع 8 محلات تجارية ومصادرة 11 شيشة بحى غرب سوهاج
تشميع 8 محلات تجارية ومصادرة 11 شيشة بحى غرب سوهاج
تشميع 8 محلات تجارية ومصادرة 11 شيشة بحى غرب سوهاج

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