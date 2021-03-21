انتحار طفل فى بنى سويف بعد خلافاته مع أمه

أقدم طفل على التخلص من حياته خنقًا داخل منزل أسرته بقرية "القضابي" بمركز الفشن جنوب بني سويف، بسبب خلاف مع والدته.تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود مهنى، مأمور مركز الفشن، يفيد بورود بلاغ بوصول طفل يبلغ من العمر 13 عامًا لقسم الاستقبال بالمستشفى المركزي، جثة هامدة، وظهور آثار اختناق حول رقبته.تبين أن الطفل يدعى "أ. ع. م" 13 سنة، مقيم قرية القضابي بمركز الفشن، نقلته والدته إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزي فاقدًا للوعي، وبإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه تبين وفاته إثر اختناقه.وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل حيث أكد وجود آثار "خنق" برقبته، فتقرر التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية.وبسؤال "الأم" أكدت أنها كانت في المنزل هي ونجلها وحدهما وحدث خلاف بينهما فدخل غرفته، وبعد حين من الوقت نادت عليه فلم يستجب لندائها، فدخلت عليه الغرفة فوجدته جثة فأحضرت توك توك ونقلته للمستشفى، وجارٍ إجراء التحقيقات مع أسرة الطفل.تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطفل المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي علية بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وتحريات المباحث حول الحادث.