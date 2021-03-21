«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» غدا

تنظم مديرية الصحة في المنيا، غدا الإثنين، قافلة طبية علاجية في قرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 22 و23 مارس الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.