رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس المتهم بخنق زوجته بسوهاج

الأحد 21/مارس/2021 - 01:55 م
حبس المتهم
حبس المتهم
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
أمر المستشار أحمد صلاح، مدير نيابة طهطا بإشراف المحامي العام لنيابات شمال محافظة سوهاج، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة المحضر 1049 إدارى مركز طهطا، عقب قيامه بالتخلص من زوجته عن طريق الخنق بمسكن الزوجية، بسبب خلافات أسرية بينهما في دائرة مركز طهطا.

وكانت لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة مصرعها، واتهمت أهليتها زوجها و3 من أسرته بارتكاب الواقعة، والذين تم ضبطهم بمعرفة ضباط وحدة مباحث المركز، وتم عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة عقب ورود تحريات المباحث.

كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد ورود بلاغ من اللواء جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوفاة ربة منزل بقرية الجريدات دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزى.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين وفاة ربة منزل 23 سنة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار خنق في الرقبة ووجود إصابات بالرأس وأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وضم المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث المركز، والرائد محمد عبدالصبور، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، والرائد أحمد الكاشف معاون مباحث المركز.

وبمناظرة الجثة وجدت آثار إصابة بالرقبة والرأس وبسؤال أهليتها اتهموا زوجها ووالدته ووالده وشقيقه بارتكاب الواقعة وتم القبض عليهم جميعا وبمواجهتهم بالاتهام أشار الزوج إلى أن هناك 3 أشخاص قاموا بالدخول للمنزل ليلا بقصد السرقة وعندما قامت الزوجة بمقاومتهم قاموا بقتلها.

كلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ومناقشة المتهم للوصول الي السبب الرئيسي وراء الجريمة. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة، وتم انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتم التصريح بالدفن عقب ذلك وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1049 إدارى مركز شرطة طهطا وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

موضوعات متعلقة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه

السيسي يطالب وزارة النقل بضمان سلامة المرأة في وسائل المواصلات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر


الصور

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى

image description

سحر البلكونة

الأكثر قراءة

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

خبراء يحذرون بريطانيا: يتعين الاستعداد للوباء القادم من الآن

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مؤسسة فاروق حسنى تطلق اسم الراحل شاكر عبدالحميد على جائزة النقد الفنى التشكيلى لعام 2021

التشكيلية ابتهال الشيخ تجسد صورة الأمومة في لوحة فنية بمناسبة عيد الأم

التقاء الفن والإبداع.. قوة مصر الناعمة في صورة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة