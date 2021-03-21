حبس المتهم بخنق زوجته بسوهاج

أمر المستشار أحمد صلاح، مدير نيابة طهطا بإشراف المحامي العام لنيابات شمال محافظة سوهاج، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة المحضر 1049 إدارى مركز طهطا، عقب قيامه بالتخلص من زوجته عن طريق الخنق بمسكن الزوجية، بسبب خلافات أسرية بينهما في دائرة مركز طهطا.وكانت لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة مصرعها، واتهمت أهليتها زوجها و3 من أسرته بارتكاب الواقعة، والذين تم ضبطهم بمعرفة ضباط وحدة مباحث المركز، وتم عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة عقب ورود تحريات المباحث.كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد ورود بلاغ من اللواء جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوفاة ربة منزل بقرية الجريدات دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزى.انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين وفاة ربة منزل 23 سنة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار خنق في الرقبة ووجود إصابات بالرأس وأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وضم المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث المركز، والرائد محمد عبدالصبور، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، والرائد أحمد الكاشف معاون مباحث المركز.وبمناظرة الجثة وجدت آثار إصابة بالرقبة والرأس وبسؤال أهليتها اتهموا زوجها ووالدته ووالده وشقيقه بارتكاب الواقعة وتم القبض عليهم جميعا وبمواجهتهم بالاتهام أشار الزوج إلى أن هناك 3 أشخاص قاموا بالدخول للمنزل ليلا بقصد السرقة وعندما قامت الزوجة بمقاومتهم قاموا بقتلها.كلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ومناقشة المتهم للوصول الي السبب الرئيسي وراء الجريمة. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة، وتم انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتم التصريح بالدفن عقب ذلك وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1049 إدارى مركز شرطة طهطا وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.