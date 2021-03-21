احالة مسؤولين بصحة المنوفية للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية، مدير عام طب الأسنان، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، وكاتب بمستشفى التكامل الصحي التابعة لإدارة شبين الكوم، للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكاب الأول جريمة تزوير محرر رسمي وقيام الثاني بمهره بخاتم شعار الجمهورية رغم علمه بأن المستند مزور.كشفت التحقيقات في القضية رقم 20 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين سلكا مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهر لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن ارتكبا مخالفة إدارية جسيمة مؤثمة بموجب مواد قانون الخدمة المدنية، بأن قام «مصطفى. ا»، مدير عام طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية اصطنع شهادة باسم «حنان. ا» تضمنت على خلاف الحقيقة تأدية الخدمة العامة بنجاح مستغلًا وظيفته السابقة نائبا لمدير المركز الصحي ببخاتي حينذاك في مهرها بخاتم شعار الجمهورية على الرغم من عدم اختصاصه.وأضافت التحقيقات أن «خميس.م»، كاتب بمستشفى التكامل الصحي التابعة لإدارة شبين الكوم الصحية، مهر الشهادة المصطنعة بمعرفة المحال الأول بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز صحة الأسرة ببخاتي عهدته على الرغم من علمه بعدم صحتها.