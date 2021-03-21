احالة مسؤولين بصحة المنوفية للمحاكمة التأديبية
الأحد 21/مارس/2021 - 01:11 م
أحالت النيابة الإدارية، مدير عام طب الأسنان، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، وكاتب بمستشفى التكامل الصحي التابعة لإدارة شبين الكوم، للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكاب الأول جريمة تزوير محرر رسمي وقيام الثاني بمهره بخاتم شعار الجمهورية رغم علمه بأن المستند مزور.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 20 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين سلكا مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهر لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن ارتكبا مخالفة إدارية جسيمة مؤثمة بموجب مواد قانون الخدمة المدنية، بأن قام «مصطفى. ا»، مدير عام طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية اصطنع شهادة باسم «حنان. ا» تضمنت على خلاف الحقيقة تأدية الخدمة العامة بنجاح مستغلًا وظيفته السابقة نائبا لمدير المركز الصحي ببخاتي حينذاك في مهرها بخاتم شعار الجمهورية على الرغم من عدم اختصاصه.
وأضافت التحقيقات أن «خميس.م»، كاتب بمستشفى التكامل الصحي التابعة لإدارة شبين الكوم الصحية، مهر الشهادة المصطنعة بمعرفة المحال الأول بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز صحة الأسرة ببخاتي عهدته على الرغم من علمه بعدم صحتها.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 20 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين سلكا مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهر لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن ارتكبا مخالفة إدارية جسيمة مؤثمة بموجب مواد قانون الخدمة المدنية، بأن قام «مصطفى. ا»، مدير عام طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية اصطنع شهادة باسم «حنان. ا» تضمنت على خلاف الحقيقة تأدية الخدمة العامة بنجاح مستغلًا وظيفته السابقة نائبا لمدير المركز الصحي ببخاتي حينذاك في مهرها بخاتم شعار الجمهورية على الرغم من عدم اختصاصه.
وأضافت التحقيقات أن «خميس.م»، كاتب بمستشفى التكامل الصحي التابعة لإدارة شبين الكوم الصحية، مهر الشهادة المصطنعة بمعرفة المحال الأول بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز صحة الأسرة ببخاتي عهدته على الرغم من علمه بعدم صحتها.