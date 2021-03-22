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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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في يومها العالمي.. علامات تكشف إصابة طفلك بـ«متلازمة داون»

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:00 ص
إصابة طفلك بـ«متلازمة
إصابة طفلك بـ«متلازمة داون
هويدا سعيد
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يحتفل العالم في 21 مارس من كل عام باليوم العالمي لمتلازمة داون، وهو اليوم المخصص لرفع الوعى بالمتلازمة ومعالجة المفاهيم الخاطئة الشائعة عنه.

وبحسب موقع healthline يرصد ما هى متلازمة داون وما أعراضها ومتى يكون طفلك مصاب بها؟

ما هي متلازمة داون؟
هى حالة يولد فيها الطفل بنسخة إضافية من كروموسومه الحادي والعشرين، وهذا بسبب تأخيرات في النمو الجسدي والعقلي ويسبب إعاقات.

ما الذي يسبب متلازمة داون؟
في جميع حالات الإنجاب، ينقل الوالدين جيناتهم إلى أطفالهم، وهذه الجينات محمولة في الكروموسومات، والتي تسب متلازمة داون.

هل سيصاب طفلي بمتلازمة داون؟
الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لمتلازمة داون
الأشخاص الذين يحملون النقل الجيني

من المهم أن تتذكر أنه لا أحد من هذه العوامل يعني أنك ستنجب بالتأكيد طفلًا مصابًا بمتلازمة داون. ومع ذلك، من الناحية الإحصائية وعلى عدد كبير من السكان، فقد تزيد من فرصة حدوث ذلك.

ما هي أعراض متلازمة داون؟
على الرغم من إمكانية تقدير احتمالية الحمل بطفل مصاب بمتلازمة داون من خلال الفحص أثناء الحمل، فلن تواجهي أي أعراض لحمل طفل مصاب بمتلازمة داون.

علامات تتدل علي أن ابني مصاب بمتلازمة دوان:
- ملامح الوجه المسطحة
- رأس صغير وآذان
- رقبة قصيرة
- انتفاخ اللسان
- تميل إلى الأعلى
- آذان غير نمطية
- ضعف العضلات
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ويمكن أن يولد الرضيع المصاب بمتلازمة داون بحجم متوسط، لكنه يتطور بشكل أبطأ من الطفل الذي لا يعاني من هذه الحالة.

ماذا يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة داون؟
عادةً يعاني الصغار من درجة معينة من الإعاقة التنموية، لكنها غالبًا ما تكون خفيفة إلى متوسطة قد يعني التأخير في النمو العقلي والاجتماعي أن الطفل يمكن أن يعاني من:
- سلوك مندفع
- حكم ضعيف
- فترة انتباه قصيرة
- قدرات التعلم البطيئة
- عيوب القلب الخلقية
- فقدان السمع
- نظر ضعيف
- اعتام عدسة العين (عيون غائمة)
- مشاكل الورك، مثل الاضطرابات
- سرطان الدم
- الإمساك المزمن
- توقف التنفس أثناء النوم (توقف التنفس أثناء النوم)
- الخرف (مشاكل في التفكير والذاكرة)
- قصور الغدة الدرقية (انخفاض وظيفة الغدة الدرقية)
- تأخر نمو الأسنان مما يسبب مشاكل في المضغ
- مرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة

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