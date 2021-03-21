الصين تكثف حملة التطعيم بلقاحات كورونا

قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين مي فينغ، اليوم الأحد، إن بلاده استخدمت 74.96 مليون جرعة في حملة التطعيم بلقاحات الوقاية من «كوفيد- 19» حتى أمس السبت.وكان عدد الجرعات المستخدمة في الحملة بلغ نحو 65 مليون جرعة حتى 14 مارس، فيما يشير إلى زيادة قدرها عشرة ملايين جرعة في أقل من أسبوع، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حملتها الهادفة إلى تطعيم 40 في المئة من سكانها البالغ عدهم 1.4 مليار نسمة بحلول منتصف العام.وقال متحدث باسم شركة «سينوفاك بيوتيك»، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 70 مليون جرعة من لقاحها استخدمت على مستوى العالم حتى الآن.. ولم يذكر عدد الجرعات المستخدمة منها في الصين.