«التموين»: 3300 محل في «الأوكازيون الشتوي» بالمحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مديريات التموين مستمرة في استقبال طلبات المحال للمشاركة في الأوكازيون الشتوي حتى يوم 28 شهر مارس الجاري، مؤكدة أن كل محل يشارك لمدة 15 يوما، وفي حال الرغبة في تجديد الترخيص فإن المدة المسموح بها هي 15 يوما إضافية بحد أقصى شهرا كاملا.وأعلنت الوزارة أن مديريات التموين والتجارة الداخلية وافقت علي ترخيص 3300 محلا تجاريا من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري للانضمام للأوكازيون الشتوي بنسب خصومات تصل إلي نسبة 50%.وقال المهندس أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الاوكازيون الشتوي قارب على الانتهاء ويتبقى أسبوع لينتهي يوم 28 مارس الجاري، لافتا إلى أن الهدف من قرار المد ليتزامن مع حلول عيد الام لشراء الأبناء الهدايا.وكشف عن إنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية، وتكثيف الرقابة علي المحال المشاركة في الأوكازيون وتحرير محاضر للمخالفين في حال عدم الإعلان عن السعرين، أو عدم الحصول علي التراخيص أو اوكازيونات وهمية لتضليل المستهلك.