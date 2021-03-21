الصحة: التوسع فى مراكز لقاح كورونا فى المحافظات الأعلى تسجيلًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن التوسع في المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظات التي بها معدلات تسجيل عالية من قبل المواطنين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.وأكدت أنه من المستهدف تطعيم 250 ألفًا من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجاري.وأشارت إلى وصول 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا قبل نهاية الشهر الجارى، كما يصل خلال شهر مايو 3 ملايين جرعة من اللقاح، والتى ستساعد على التوسع في تطعيم فئات أكبر في المجتمع بخلال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وكانت وزارة الصحة والسكان، قد بدأت تطعيم المواطنين من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا المستجد في 4 مارس الماضى.