بريطانيا تحذر الاتحاد الأوروبي من الإضرار بصورته

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الأحد، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي احترام عقود لقاحات كورونا الخاصة به حتى مع التطعيم البطيء الذي يشكل ضغطا على الحكومات في التكتل.وقال والاس، لشبكة «سكاي نيوز»: "المفوضية (الأوروبية) تعلم في داخلها أن هذا سيكون له نتائج عكسية، إنهم يتعرضون لضغوط سياسية هائلة في المفوضية الأوروبية، من شأن هذا أن يضر بعلاقات الاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي إذا ما تم التراجع في هذه العقود".وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المملكة المتحدة وصلت إلى مرحلة بارزة تتمثل في تطعيم نصف سكانها البالغين، بينما تلقى أقل من 10% من السكان في الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل.وأثار هذا التفاوت القلق بشأن التوريد وعملية التطعيم على المستوى القومي.