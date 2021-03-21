ضبط مسجل خطر بحوزته 42 طربة حشيش بطنطا

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم الأحد، من ضبط مسجل خطر، بحوزته 42 طربة حشيش، وكمية من مخدر الهيروين، قبل ترويحها على عملائه.كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بتمكن مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا، بطنطا، من ضبط (م.ع- 39 سنة) مسجل خطر وله معلومات جنائية، حال تواجده بالطريق العام بطنطا، وبحوزته 42 طربة لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الهيروين، وهاتفا محمول، ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات.واعترف المتهم بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.