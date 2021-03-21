إعطاء 15.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا في البرازيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 15.5 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل 518 ألفا و094 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين عاما وستة أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو ثمانية أسابيع.