مستقبل وطن يكرم الأمهات المثاليات بكفر شكر

نظم حزب مستقبل وطن بكفر شكر برئاسة خالد جرامون أمين عام الحزب احتفالية لتكريم عددا من الأمهات المثاليات بالمركز والمدينة تقديرا وعرفانا بدورهن فى تربية أولادهن تزامنا مع اعياد المرأة والأم.وتم خلال الاحتفالية توزيع عددا من شهادات التقدير والهدايا العينية على الأمهات المثاليات التى اختيارهن بناءا على قصة ورحلة كفاحهن وتحدى الظروف الصعبة.وأكد خالد جرامون أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر شكر أن فكرة تكريم الأمهات المثاليات بالمركز والمدينة تأتى فى إطار السياسة العامة التى ينتهجها ويطبقها الحزب بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم المبادرات والفعاليات للنهوض بالمجتمع وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى شتى المجالات.وأضاف جرامون فى تصريحات صحفية أنه يوجد لدينا خطة واضحة داخل الحزب تستهدف المشاركة فى كافة الفعاليات ومد جسور التواصل والتعاون مع كافة أفراد المجتمع والقيادات فى كافة مؤسسات الدولة من أجل خدمة الوطن والمواطن وتحقيق السلام الاجتماعى وتحسين الأوضاع المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق التى يتلقاه المواطنين لإشاعة الرضا بينهم.