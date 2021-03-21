تكريم معلمى اللغة العربية المشاركين فى إنتاج الفيديوهات التعليمية

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، معلمي اللغة العربية بالتعليم الفني، والذين شاركوا بجهودهم المتميزة في إنتاج وتنفيذ الفيديوهات التعليمية لطلاب التعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي 2020 2021، وهم: فاطمة شاهين النجار، كبير معلمين اللغة العربية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وفاطمة عبد الجليل شحاته، كبير معلمين اللغة العربية بمدرسة طنطا الفنية النسيجية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.الجدير بالذكر أنه تم تكريم المعلمتين من قبل قطاع التعليم الفني والإدارة المركزية للتعليم الفني بالوزارة، على ما قدموه من جهد متميز وفعال، والمساهمة في إنتاج فيديوهات تعليمية للمناهج الدراسية لمادة اللغة العربية لطلاب التعليم الفني.وقام وكيل الوزارة بتكريمهم وتوزيع شهادات التقدير والدروع لهم، كما قام بتكريم محمد رمضان البنان، مشرف عام التعليم الفني للغة العربية، لجهوده في الإشراف على إنتاج الفيديوهات التعليمية لمناهج اللغة العربية.