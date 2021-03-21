نجل ترامب يبيع قصره في نيويورك

باع نجل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قصره في ولاية نيويورك، مقابل 8.14 مليون دولار، ليغادر الولاية الأمريكية وينضم إلى بقية أفراد عائلة ترامب الذين غادروا نيويورك إلى ولاية فلوريدا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ووفقا للصحيفة البريطانية فقد اشترى نجل ترامب القصر عام 2018 تقريبا مقابل 4.5 مليون دولار.وتبلغ مساحة القصر نحو 900 متر مربع، وفيه 7 غرف للنوم، ويضم حمام سباحة وشلالات اصطناعيا وقريب من شاطئ البحر، أما المساحة الكلية المحيطة بالقصر فتبلغ نحو 4 أفدنة.يذكر أن ترامب غادر البيت الأبيض، في 20 يناير الماضي، إلى ولاية فلوريدا الجنوبية، حيث يمتلك منتجعا هناك.