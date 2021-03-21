وسط زينة رمضان.. شباب المطرانية العذراء يُسعدون المسنات والأيتام في عيد الأم

ما أجمل أن تمتلك في قلبك الإنسانية والرحمة، وأن تجمع بين أمهات فقدوا الرحمة، بأطفال بلا أهل، فكرة فريدة من نوعها، قرر شباب المطرانية العذراء تنفيذها، لإدخال الفرحة على الأمهات المسنات بدار قصر الياسمين بأكتوبر وتجميعهم بالأطفال الأيتام بدار عماد راغب، في وسط ضحكات واحتفالات عمت أرجاء المكان.وقال فوزي ناصيف، المسئول عن الفريق، إن تلك هى المرة الخامسة على التوالي، التي يُنظم فيها الفريق الاحتفالية بدار قصر الياسمين للمسنات، ويتم خلال الاحتفالية توزيع الهدايا.وأضاف أن الفريق يُنفذ فكرة جديدة، وهي استضافة مجموعة من أطفال دار عماد راغب للأيتام في الاحتفالية، مشيرًا إلى تقديم الأطفال عمل فني عبارة عن كارت تهنئة توزيع الهدايا بأنفسهم، ما أثار إعجاب الامهات وفرحتهم الغامرة بالأطفال الأيتام الذين أتوا خصيصًا لتهنئتهم بعيد الأم.ولفت إلى أنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، علق الشباب بعمل زينة رمضان في أرجاء الدار، مما جعل الفرحة فرحتين.