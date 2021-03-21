السيسي يوجه بمساندة المرأة في إطار البرامج الإنتاجية والتثقيف المالي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بمساندة المرأة في إطار البرامج الإنتاجية والتثقيف المالي التي يتم تنفيذها.جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، الذي أقيم اليوم الأحد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.