«كورونا» يُغلق قريتي كفر قدوم وجيوس في قلقيلية الفلسطينية

قرر محافظ قلقيلية بفلسطين رافع رواجبة، اليوم الأحد، إغلاق قريتي كفر قدوم وجيوس، شرق قلقيلية، لمدة خمسة أيام، بسبب فيروس كورونا الستجد (كوفيد19-).وقال رواجبة لوكالة فلسطين الجديدة، إنه بعد الرجوع إلى وزارة الحكم المحلي ومديرية الصحة بالمحافظة، تقرر إغلاق القريتين اغلاقا شاملا، اعتبارا من اليوم وحتى صباح الخميس المقبل، لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي لتحديد خارطة المخالطين واستكمال عملها