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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السكرتير العام لأسيوط يستقبل نائب سفير نيوزيلاندا

الأحد 21/مارس/2021 - 12:57 م
اللواء حازم عزت،
اللواء حازم عزت،
أسوان_إسراء توفيق
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، باستقبال السيدة صوفى جولتر نائب السفير النيوزيلندى في حضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، حيث تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المختلفة، بجانب أبرز المقومات السياحية والفرص الاستثمارية المتاحة من الثروات المحجرية والتعدينية والسمكية، فضلًا عن المنتجات البيئية التي تتميز بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

يأتي ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان المتواصل لاستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى.

ونقل السكرتير العام تحيات المحافظ لنائب السفير النيوزيلاندى، موضحًا بأن أسوان واحة الأمن والأمان تشهد سيطرة أمنية كاملة من خلال تطبيق منظومة كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية والأسواق والمواقع السياحية والأثرية، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل لتوفير كافة سبل الراحة والاستمتاع بمعالمها، بالإضافة إلى توافر التنوع فى المنتج السياحى.

ومن جانبها عبرت صوفى جولتر عن سعادتها لزيارتها لأسوان، موضحة أنه سيتم السعى لفتح حلقة للتواصل للمكتب التجارى النيوزيلندي مع الدول الإفريقية ليكون له دور في أسوان وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.

وأضافت جولتر بأن المكتبة النيوزيلاندية ستقوم بدعم المكتبات المصرية حيث تم خلال اللقاء عرض الإستعانة بالأبحاث الأكاديمية للكليات الجامعية بأسوان في كافة المجالات سواء السياحية أو الأثرية أو التكنولوجية لنشرها في المجلات الدولية.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين السكرتير العام ونائب السفير النيوزيلندي وذلك تعبيرًا عن ترحيب أسوان بها وإعتزازًا وتقديرًا بعلاقات الصداقة بين مصر ونيوزيلندا.

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