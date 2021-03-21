السيسي يوجه البنك المركزي بمنع التمييز ضد المرأة في منح القروض

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمنح القروض، وتسهيل ما يلزم من تدابير مالية تدعم تمكين المرأة اقتصاديا، لاسيما المرأة المعيلة.جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، والذي أقيم اليوم الأحد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.