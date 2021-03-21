رئيس هيئة نظافة القاهرة يكرم الأمهات العاملات بالهيئة

كرم اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، عددا من الأمهات المثاليات من العاملين بالهيئة وعدد من القيادات في حفلة أقامتها إدارة العلاقات العامة والإعلام وقامت بتنظيمها، بحضور جميع القيادات والعاملين بالهيئة.كما قام بتكريم أرملة المرحوم اللواء عادل أبو الحديد وفاءً لما قدمه للهيئة، مشيدا به وبأعماله العالقة بوجدان وذاكرة أبنائه من العاملين بالهيئة حتى بعد رحيله.وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس الهيئة وقراءة الفاتحة على روح المرحوم اللواء عادل أبوحديد رئيس الهيئة السابق، ثم تسليم شهادات التقدير للأمهات في أجواء فرحة كبيرة لهم وأسرهم على ما قدموه من تضحيات عظيمة، وفي ختام الحفل تم تصوير صورة جماعية للأمهات مع رئيس الهيئة.