السيسي يطالب وزارة النقل بضمان سلامة المرأة في وسائل المواصلات

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أمن وسلامة المرأة في كافة وسائل المواصلات العامة.جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، والذي أقيم اليوم الأحد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.