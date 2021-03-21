الأردن يرد على انتقاص الاتفاقية الدفاعية مع واشنطن من السيادة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني، أيمن الصفدي، خلال جلسة النواب اليوم الأحد، إن اتفاقية التعاون الدفاعي بين الأردن وأمريكا هي تأطيرية.وأضاف: أن "الجميع يرفض أي انتقاص لسيادتنا أو عدوان على مملكتنا أو استعمار لوطننا الأبي، والاتفاقية جاءت لتأطير برامج الدفاع التي تعود لسنوات طويلة ولا يوجد بها أي انتقاص للسيادة".وشدد على أن كل بنود الاتفاقية تلتزم بالقوانين الوطنية والقوانين العالمية المستقرة واتفاقية فيينا التي تحدد العلاقات بين الدول، ولا تخول القوات الأمريكية القيام بعمليات قتالية داخل المملكة وكلها في اطار التدريب والقرار السيادي بكل ما تقوم به بيد المملكة الأردنية الهاشمية.وأكد أن التعاون الأمني بين الأردن وأمريكا ليس جديدا ويعود لسنوات وهو في اطار التدريب ومكافحة الإرهاب.وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز وتوثق العلاقات الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة وتركز على الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وتحقق المصالح العليا لكل منهما، وستحصل المملكة على تدريب ومعدات عسكرية