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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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رسائل من سيدات مصر للرئيس السيسي (فيديو)
الأحد 21/مارس/2021 - 12:45 م
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عدة رسائل من الأمهات المصريات خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية.
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