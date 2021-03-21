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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الفائزتين بلقب الأم المثالية.. ويشيد بعطاء عظيمات مصر

الأحد 21/مارس/2021 - 12:45 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات، واللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية، ومثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر، ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

وقدم محافظ المنيا التهنئة إلى السيدتين، نجاح عبد المجيد جلال، الفائزة بقلب الأم المثالية على مستوى المحافظة، والسيدة إيمان عبيد محمود الأم المثالية لشهيد الداخلية بمحافظة المنيا، ضمن الأمهات المثاليات والتي أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام ٢٠٢١.

وأعرب المحافظ عن سعادته، لفوزهن بلقب الأم المثالية نظرا لما قدمنه من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل أسرهن لبر الأمان، لتكون قصص عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظهن وأبنائهن ومصرنا الغالية.

وأِشار المحافظ إلى أن هناك قصص كفاح مشرفة لعظيمات مصر من سيداتها الفضليات، مؤكدا على أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال، وتجهيزهم لحمل لواء البناء وتنمية الروح الوطنية.

الجدير بالذكر أن السيدة نجاة عبد المجيد جلال، الأم المثالية لهذا العام بمحافظة المنيا التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، هي ابنة مركز ملوى 68 عاما ولديها ابن حاصل على ماجستير في القانون، ويعمل حاليا وكيلا للنيابة، وتوفى الابن الاخر، في ظروف قاسية، والسيدة إيمان عبيد محمود الأم المثالية لشهيد الداخلية هي والدة الشهيد الرائد عمرو إبراهيم، معاون مباحث قسم ملوى بمحافظة المنيا تعمل مديرة مدرسة الثانوية التجارية بديرمواس، وزوجها توفى منذ 21 عاما تاركا ثلاثة أطفال.

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