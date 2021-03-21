رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريهام عبدالحكيم تقدم أغنية «الرحلة» فى احتفالية تكريم المرأة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:59 م
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
محمد قدري
طباعة
قدمت الفنانة ريهام عبدالحكيم، أغنية "الرحلة"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، المقامة حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار السيسي، وعدد كبير من الأمهات المثاليات.

ويتواجد عدد كبير من النجوم في الحفل، حيث قدم المطرب الكبير علي الحجار أغنية في افتتاح الحفل، كما قدمت ياسمين علي أغنية أخرى، كما قدمت الفنانة إنعام سالوسة تعليقًا صوتيًا لفيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية وجهودها تجاه الدولة.

وشهد الحفل مجموعة من القرارات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في صالح المرأة المصرية وعلى رأسها مطالبة مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون يجرم زواج الأطفال وتحديد سن الزواج بنص صريح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

السيسي يطالب وزارة النقل بضمان سلامة المرأة في وسائل المواصلات


الصور

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى

image description

سحر البلكونة

الأكثر قراءة

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

خبراء يحذرون بريطانيا: يتعين الاستعداد للوباء القادم من الآن

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مؤسسة فاروق حسنى تطلق اسم الراحل شاكر عبدالحميد على جائزة النقد الفنى التشكيلى لعام 2021

التشكيلية ابتهال الشيخ تجسد صورة الأمومة في لوحة فنية بمناسبة عيد الأم

التقاء الفن والإبداع.. قوة مصر الناعمة في صورة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة