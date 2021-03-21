ريهام عبدالحكيم تقدم أغنية «الرحلة» فى احتفالية تكريم المرأة

قدمت الفنانة ريهام عبدالحكيم، أغنية "الرحلة"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، المقامة حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار السيسي، وعدد كبير من الأمهات المثاليات.ويتواجد عدد كبير من النجوم في الحفل، حيث قدم المطرب الكبير علي الحجار أغنية في افتتاح الحفل، كما قدمت ياسمين علي أغنية أخرى، كما قدمت الفنانة إنعام سالوسة تعليقًا صوتيًا لفيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية وجهودها تجاه الدولة.وشهد الحفل مجموعة من القرارات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في صالح المرأة المصرية وعلى رأسها مطالبة مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون يجرم زواج الأطفال وتحديد سن الزواج بنص صريح.