تقديم الخدمات الصحية لمليونى مواطن بمراكز وقرى المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن عام 2020 كان شاهدًا على استمرار المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 2 مليون و175 ألف و303 مواطن، ضمن المبادرات الرئاسية، وذلك في جميع مراكز وقرى محافظة المنيا.وأكد المحافظ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام القيادة السياسية، واهتمام الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ودعمها المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد، موجهًا الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل الظروف الراهنة.قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرات الرئاسية ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مثل "100 مليون صحة" للكشف وعلاج الأمراض المزمنة، واكتشاف الاعتلال الكلوي، ومبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة" مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلبة المدارس الابتدائية، والتي تم إطلاقها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر نوفمبر الماضي، فضلا عن استكمال مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار واستكمال مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، وانطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي وانطلاق مرحلة جديدة للمسح الطبي للفيروسات الكبدية، بى وسى وفيروس نقص المناعة المكتسب (hiv) لمرضى الاقسام الداخلية بالمستشفيات قبل إجراء التدخلات (الجراحية وغير الجراحية) وذلك استكمالا للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيرس سى.من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه قد تم فحص أكثر من مليون و50 الف و645 مواطن، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لكشف وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وفحص 561 ألف و266 سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وفحص أكثر من 23 ألف و497 سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وذلك حتى يناير 2020، وفحص أكثرمن400 ألف مواطن، ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم وفحص 145451 طفل حديث الولادة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة وذلك حتى ديسمبر 2020.