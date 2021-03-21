جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

وجّه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط خالص التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم لعام 2021، مؤكدًا على مكانتها السامية واعتبارها مثالًا للتضحية والكفاح والنضال من أجل رفعة أبنائها ووطنها علي مرّ العصور.وأشار إلى دور أمهات مصر الرائدات في دعم البناء الأسري الذي يشكل المجتمعات إلي جانب كونها المعلم الأول للأبناء وأثرها الهام في الحفاظ على النشء من الأفكار المتشددة والمتطرفة وتكوين شخصيتهم على أسس من التربية السليمة والصحيحة والقيم الإنسانية طبقًا لتعاليم الأديان السماوية السمحة، موجهًا تحية إجلال وتقدير لأمهات الشهداء ممن وصلوا إلي أعلي مراتب التضحية والفداء بتقديم فلذات أكبادهم فداءً للوطن وحمايةً له.وفي هذا الإطار نظّم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة احتفالًا بمناسبة عيد الأم لعام 2021 وتكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجامعة، وذلك برئاسة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور، الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة ماجدة هاشم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة ميرفت علي خميس وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، وبمشاركة لفيف من الأمهات المثاليات من العاملين بالجامعة.ومن جانبها أشارت الدكتورة مها غانم أن تنظيم الاحتفال يأتي انعكاسًا لإجلال الجامعة واحترامها لتلك المناسبة وكذلك تقديرًا وعرفانًا بدور الأم الإنساني العظيم في صنع أجيال واعدة ونماذج مشرفة لمصر في كافة القطاعات والمجالات، مقدمةً في ذلك تحية إعزاز وتقدير لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية وتكريمًا لرحلة عطائهن نحو أسرهن وأبنائهن.كما كشفت الدكتورة مها غانم أنّه تمّ اختيار 5 من الأمهات المثاليات من مختلف قطاعات وكليات الجامعة ممن يمثلوا نموذجًا مشرفًا ومتميزًا للأم المصرية، وذلك بناءً علي عدد من المعايير والشروط الأساسية من بينها معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.وشمل الحفل تكريم السيدة إيريني إبراهيم ثابت الموظفة بشئون العاملين بكلية الطب البيطري، والسيدة هناء ثروت عيسي مدير مكتب عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والسيدة خميسة عبد الجواد جابر الموظفة بخدمات المعاونة بكلية التمريض، إلى جانب السيدة أمل عبد العال محمد الممرضة بقسم الجراحة العامة بمستشفي أسيوط الجامعي، والسيدة مني قناوي سيد عيسي العاملة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفي الجامعي.