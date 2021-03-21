طلعت: نسعى لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم الخدمات الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والذى اتسعت رحابه واتخذ العديد من المحاور، حيث تم التعاون فى عدد من المجالات من أبرزها التخلص الآمن والعلمى والمنظم للأجهزة الإلكترونية المستهلكة سواء للمؤسسات او للمواطنين وهو موضوع فى غاية الأهمية حيث باتت تلك المخلفات تشكل تهديدا على البيئة.جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة البيئة ويمثلها في التوقيع الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمثلها في التوقيع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك استكمالا لجهود الوزارتين فى تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتتواءم مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين.ولفت إلى أنه قد تم العمل فعليا على هذا الملف وجارى استكمال خطواته لإنجازه ارتكازا على أساليب علمية تضمن إعادة تدوير المخلفات الالكترونية بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطرها.وأوضح أن تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية التى يتم من خلالها تنفيذ خطة الدولة لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء الأبراج الخاصة بشبكات ومحطات الهاتف المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتغطيتها على كافة أنحاء الجمهورية بما يسهم فى تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل والكفاءة والسرعة اللازمة.ولفت إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية وجارى التنسيق مع المحليات بشأن أبراج إضافية لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد المستخدمين فى السوق المصرى.وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية اللازمة لإنشاء أبراج المحمول فى ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لضمان الالتزام بمعايير السلامة الصحية والبيئية مع العمل على تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية والترخيص بما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات؛ مؤكدا أهمية دور وزارة البيئة فى إنشاء تلك الأبراج، ومقدما الشكر للتعاون المثمر والبناء من جانب البيئة فى إنجاز هذا الملف.وبموجب بروتوكول مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استكمالا لجهود الوزارتين فى تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من المختصين بجهاز شئون البيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعنى بمراجعة الاشتراطات الواردة بالبروتوكول المبرم في 17 فبراير 2005 وفقًا للمستجدات الفنية والعلمية والبيئية وبما يواكب النظم العالمية في هذا الشأن على أن يتم اعتماد نتائج عمل تلك اللجنة من الجهات المعنية، يتم عقب ذلك البدء الفوري في تطبيقها فور انتهاء أعمالها.وقد اتفق الطرفان على اعتماد التوصيات والمخطط المرفق بها والتي صدرت عن الاجتماع التنسيقي الذى عقد بين الأطراف المعنية، وذلك فيما يتعلق بسرعة إنهاء إجراءات الموافقات البيئية لإنشاء محطات المحمول، مع العمل على مواجهة أي صعوبات وتذليل العقبات الخاصة بتفعيل أعمال هذا البروتوكول وإجراء المراجعات الدورية له وفقًا للمستجدات الفنية والتكنولوجية الحديثة وبما لا يخل بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.وعلى هامش توقيع البروتوكول تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متحف البريد المصري والذي تم تطويره تمهيدا لافتتاحه؛ ويضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التى تبرز تطور دور البريد وخدماته، وثمنت فؤاد جهود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير هذا المتحف وتجديده ورفع كفاءته والذى يعكس تاريخ مصر العريق.