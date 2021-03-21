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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الأحد 21/مارس/2021 - 12:38 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر2 نقطة ليبلغ مستوى 32ر5805 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 %.

وبلغة كمية الأسهم المتداولة 5ر254 مليون سهم تمت عبر 9264 صفقة نقدية بقيمة 5ر42 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 66ر4687 نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر173 مليون سهم تمت عبر 5150 صفقة نقدية بقيمة 15 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر1 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6366 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر81 مليون سهم تمت عبر 4114 صفقة بقيمة 5ر27 مليون دينار.

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