فؤاد: تيسير إصدار موافقات البيئية في الاتصالات دون الإخلال بسلامة البيئة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة البيئة ويمثلها في التوقيع الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ووزارة الاتصالات ويمثلها المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استكمالا لجهود الوزارتين فى تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتتواءم مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من توقيع البروتوكول هو مراجعة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها للموافقة على الترخيص بإنشاء محطات وأبراج الهاتف المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بما يدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية وإصدار الترخيص وبما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات، مضيفة أن مدة العمل بالبروتوكول تبلغ 3 أعوام قابلة للتجديد، لافتة إلى الاستجابة السريعة لعملية التطوير مع الوعىيالكامل بأننا فى مرحلة نسابق فيها الزمن الأمر الذى يتطلب تبسيط تلك الإجراءات ويتم العمل على الانتهاء من ذلك خلال 10 أيام، مؤكدة على بذل قصارى الجهود فى هذا الشأن لكى نفى بالغرض من إنشاء أبراج المحمول فى وقت محدد ولصالح المستثمرين، دون الإخلال بسلامة البيئة وصحة الإنسان، وهي الهدف في المقام الأول.وأوضحت فؤاد، أن وزارة البيئة تعمل بقوة على ملف المخلفات الإلكترونية سواء من الجانب التشريعى والخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، حيث يتم مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة به مع كافة الوزارات ومنها وزارة الاتصالات، مشيرة إلى التعاون مع الأخيرة لإطلاق حملة توعية للمواطنين لكيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية مع تقديم حوافز، من خلال العمل على إطلاق تطبيق "E-Tadweer" والذي يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أي منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.وأشارت وزيرة البيئة إلى الانتهاء من خلال التعاون البناء مع وزارة الاتصالات من رقمنة المحميات الطبيعية، وخاصة محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث لا يحتاج الزائر إلى الحصول على تذكرة للزيارة، وهو ما يسهل على شركات السياحة والسائحين إجراءات زيارة المحميات إلكترونيا، حيث تم الانتهاء من المنظومة المتكاملة لذلك المشروع وهي حاليًا فى مرحلة التشعيل التجريبي، وهو ما يسهل أيضا على الوزارة عمليات الضبط والرقابة.