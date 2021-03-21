الإمارات الأولى عربيا في تلقيح مواطنيها ضد كورونا

كشف موقع ourworldindata، المختصص في البيانات، وتديره وحدة بحيثة في جامعة أكسفورد البريطانية، عن صدارة الإمارات الدول العربية التي باشرت عمليات تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد.وقال الموقع إن الإمارات وزعت لقاحات بمعدل 72.3 جرعة لكل 100 شخص، فيما وزعت الإمارات نحو 7 ملايين و200 ألف جرعة لقاح مضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19 ".وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها الوصول إلى تطعيم نصف سكان البلاد من مواطنين ومقيمين بحلول مارس الجاري.