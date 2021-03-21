الإمارات تنضم للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الأحد، انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الإمارات اليوم الأحد، في قصر الوطن، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مؤكدًا أن الشراكة الاقتصادية لدولة الإمارات في تطوير مستمر لتحقيق أهداف التنمية.وقال بن راشد، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم أيضًا انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. إلى جانب انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس"، مضيفًا: "شراكاتنا الاقتصادية في تنامٍ مستمر.. وشركاؤنا في التنمية في تزايد يومًا بعد يوم".وتابع قائلًا: "رسالتنا للجميع.. التطوير مستمر.. والتغيير لن يتوقف.. وأهدافنا واضحة وتتحقق.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية.. وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالميًا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا".