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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 مسلحين يختطفون 3 عراقيين في ديالي

الأحد 21/مارس/2021 - 12:32 م
مسلحين
مسلحين
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قال مصدر محلي في ديالي العراقية إن 6 مسلحين يرتدون الزي العسكري داهموا حقول تربية الدواجن في منطقة الحد الأخضر بضواحي ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة، واحتجزوا حراس الحقول، وحين وصول أصحابها بعد الاتصال بهم وإبلاغهم عن نشوب حريق في حقول الدواجن، قاموا باختطاف 3 منهم إلى جهة مجهولة، في وقت سابق اليوم.

وأشار المصدر - وفق ما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إلى أن عناصر داعش يسعون للحصول على فدية مالية من ذوي المخطوفين نتيجة الإفلاس الكبير الذي أصاب عناصر التنظيم في المناطق الممتدة من العبارة وصولا إلى أطراف ناحية أبي صيدا.

من ناحية أخرى، أحبطت قوة أمنية مشتركة العراقية محاولة تسلل لداعش في منطقة أنجانة شمال بعقوبة، مركز محافظة ديالي.

وقال مصدر أمني - في تصريح أوردته الوكالة - إن قوة من الجيش وبإسناد الحشد الشعبي، أحبطت محاولة تسلل داعشية إلى حوض أنجانة شمال بعقوبة بعد رصدهم عبر الكاميرات الحرارية، مضيفا أن الإرهابيين فروا صوب الوديان بعد فشل محاولتهم نتيجة كثافة نيران القوة الأمنية.

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