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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الغزل والنسيج» تكرم 41 عاملة.. وتبرز دور المرأة في دفع عجلة الإنتاج

الأحد 21/مارس/2021 - 12:32 م
الغزل والنسيج
الغزل والنسيج
دعاء جابر
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أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن المرأة المصرية كانت ولا تزال حالة فريدة من نوعها وتحمل بين طياتها العديد من التفاصيل العظيمة.

وأشار إلى أنها نبع من الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والحب والأمان بجانب قوة الارادة والإصرار والعزيمة التي جعلت منها ايقونة متفردة لامثيل لها في مسيرة العمل الوطني والإنساني والاجتماعي، مستشهدًا ببعض من الأيات القرآنية وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تضمن حق المرأة في الرعاية والاهتمام والتقدير.

جاء ذلك في خلال احتفالية عيد الأم التي نظمتها النقابة، والتي حضرها الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لها، وقيادات النقابة العامة، واللجان النقابية، حيث تم تكريم 41 أمرأة عاملة في القطاع.

وأوضح إبراهيم، أن المرأة المصرية على مدار التاريخ كانت من صناع مجد هذا الوطن العظيم، مؤكدا إنها الأم الحنون والزوجة الوفية المخلصة والأخت العطوف والابنة التي تعد مصدر البهجة والسعادة، مستشهدًا بنضال بعض الرائدات والمناضلات أمثال "هدى شعراوي".

وقال، إن المرأة صاحبة دور بارز في المجتمع المصري منذ بداية العصور وكانت ولا تزال ظهيرا لزوجها وملاذا آمنا في جميع الأزمات وهي المربية والمعلمة للأبناء ونازلة الخبرة والحكمة للأحفاد وبعد ذلك أصبحت امرأة عاملة منتجة تساهم في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن شهر مارس من كل عام يشهد احتفالات عديدة للمرأة منها ذكرى اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس والذي يواكب عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي وفي السادس عشر نحتفل في مصر بيوم المرأة المصري الذي نفتخر به جميعا بكفاح المرأة المصرية من أجل الاستقلال حين سقطت شهيدات الوطن الطائرات عام ١٩١٩ برصاص جنود الاحتلال خلال تظاهرهن خلف هدي شعراوي.

وأوضح رئيس النقابة، أن السادس عشر من مارس عام ١٩٢٣ تم تأسيس أول اتحاد نسائي مصري وفي نفس اليوم عام ١٩٥٦ حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح وممارسة حقوقها السياسية وفي الحادي والعشرين من نفس الشهر نحتفل بعيد الأم التي حملت ودعمت وسهرت على تربية الأبناء وقدمتهم شهداء من اجل الوطن.

وأشار إلى أنه منذ بداية التاريخ على هذه الأرض الطيبة والمرأة المصرية الاصيلة تتقدم الصفوف وتمسك بمقاليد الحكم وتقود دفة الوطن بحكمة وحنكة وحب وإخلاص، مضيفا أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة أيضا في الإقدام والشجاعة والقدرة على الإصرار والتحدي في مواجهة أعداء الوطن دون أن تخشي إرهابهم وعنفهم وبطشهم بل وقدمت أخيها وزوجها وابنها فداءا لهذا الوطن العظيم.

كما تحدث أيضا عن سيدات مصر اللاتي خرجن بمظاهرات عام ١٩١٩مطالبات بالحرية لتضرب بذلك أروع وأصدق الأمثلة في الوفاء والتضحية وحب الوطن لتنال الشهادة حتى سقطت أول شهيدة وهي حميدة خليل التي أصيبت برصاصة في صدرها يوم ١٦ مارس.

وأضاف أن المرأة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية ان تخطو بثبات لتحقيق المساواة والتمكين واحتفلن بمرور مائة عام على مشاركتها في الحياة العامة وزادت نسبة تمثيلها في البرلمان المصري إلى ٢٥% وتقلدت العديد من المناصب منها تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عاما، إضافة إلى وجود ٨ وزيرات وتعيين أول امرأة محافظة ورئيسة لهيئة النيابة الإدارية.

وفي كلمته أشاد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بجهود النقابة العامة للغزل والنسيج ومواقفها في إبراز دور المرأة المصرية وتكريمها،لما لها من دور تاريخي في عملية التنمية والمشاركة في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن.

وتطرق رئيس الشركة القابضة، إلى أنه تكريما لدور المرأة فإن الدولة المصرية تسعى باستمرار إلى إشراكها في صناعة القرار من خلال مواقعها في كافة المؤسسات والمواقع خاصة مجلسى "النواب" و"الشيوخ"، مثمنًا دور المرأة العاملة في بناء الوطن ومواجهة تحدياته.
«الغزل والنسيج» تكرم 41 عاملة.. وتبرز دور المرأة في دفع عجلة الإنتاج
«الغزل والنسيج» تكرم 41 عاملة.. وتبرز دور المرأة في دفع عجلة الإنتاج
«الغزل والنسيج» تكرم 41 عاملة.. وتبرز دور المرأة في دفع عجلة الإنتاج
«الغزل والنسيج» تكرم 41 عاملة.. وتبرز دور المرأة في دفع عجلة الإنتاج

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