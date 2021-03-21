بعد وصف بوتين بـ«القاتل».. سفير روسيا بأمريكا يعود إلى موسكو

ذكرت وكالة تاس للأنباء أن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة وصل إلى موسكو اليوم الأحد للتشاوربشأن كيفية التعامل مع العلاقات الأمريكية الروسية المتدهورة بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتل.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء أنها قررت استدعاء السفير أناتولي أنتونوف إلى موسكو لإجراء محادثات عاجلة بعد أن قال بايدن في مقابلة، إنه يعتقد أن بوتين قاتل و"سيدفع ثمن" تدخله في الانتخابات الأمريكية.وتنفي موسكو هذا الاتهام.ورد بوتين على بايدن بالقول إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك" كما اقترح إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي‭ ‬تبث مباشرة عبر الإنترنت وهو عرض لم يقبله بايدن بعد.