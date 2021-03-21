رئيس القابضة للمطارات: الاعتماد الصحي عزز عودة شركات الطيران للأجواء المصرية

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن حصول 8 مطارات دولية مصرية على شهادات الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI في ظل جائحة كورونا، هو بمثابة شهادة ثقة لسلامة إجراءات السفر الصحية بالمطارات المصرية.وأضاف في بيان صحفي، أن حصول 8 مطارات "القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وسوهاج وأسيوط، على تلك الشهادة يعد أيضا رسالة طمأنة لكل ضيوف مصر القادمين لزيارتها أو المارين بها من ركاب الترانزيت سواء كانوا من المسافرين أو الأطقم الجوية على متن الرحلات.وأوضح أنه على مدار عام تقريبا ومنذ تفشي جائحة كورونا لم تتوقف عملية المراجعة والتعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة حفاظا على صحة وسلامة جميع المترددين عبر المطارات المصرية والعاملين بها من مختلف الجهات، وهو الأمر الذي كلل بحصول أهم مطاراتنا على الاعتماد الصحي للسفر الآمن.