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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس القابضة للمطارات: الاعتماد الصحي عزز عودة شركات الطيران للأجواء المصرية

الأحد 21/مارس/2021 - 12:31 م
المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس
فاتن غلاب
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قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن حصول 8 مطارات دولية مصرية على شهادات الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI في ظل جائحة كورونا، هو بمثابة شهادة ثقة لسلامة إجراءات السفر الصحية بالمطارات المصرية.

وأضاف في بيان صحفي، أن حصول 8 مطارات "القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وسوهاج وأسيوط، على تلك الشهادة يعد أيضا رسالة طمأنة لكل ضيوف مصر القادمين لزيارتها أو المارين بها من ركاب الترانزيت سواء كانوا من المسافرين أو الأطقم الجوية على متن الرحلات.

وأوضح أنه على مدار عام تقريبا ومنذ تفشي جائحة كورونا لم تتوقف عملية المراجعة والتعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة حفاظا على صحة وسلامة جميع المترددين عبر المطارات المصرية والعاملين بها من مختلف الجهات، وهو الأمر الذي كلل بحصول أهم مطاراتنا على الاعتماد الصحي للسفر الآمن.

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